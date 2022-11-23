استبعاد مديرة مدرسة بسبب نقل معلم للعناية المركزة بالفيوم.. «شطبت على حضوره»

قررت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، استبعاد مديرة مدرسة البارودية الابتدائية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات معها، بسبب ما حدث من مشادة كلامية بينها وبين أحد المدرسين داخل المدرسة، مما تسبب في إغماء المدرس، ونقل على إثر ذلك إلى العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بالفيوم

وكلفت وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، مدير عام الإدارة التعليمية، ومدير التعليم الابتدائي، بإعمال شؤونهم حيال الواقعة.

تعنت المديرة أفقد المدرس وعيه

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية بين مُعلم يدعى «هاشم يس»، ومديرة مدرسة البارودية الابتدائية أمس الثلاثاء، بمدينة الفيوم بسبب تعنتها ضده وقيامها بالشطب عليه «انصراف دون إذن» في دفتر الحضور والانصراف على الرغم من تواجده في المدرسة حتى آخر اليوم الدراسي، مما تسبب في فقدان المدرس للوعي.

الإسعاف نقلته إلى المستشفى

واستدعى المدرسون سيارة الإسعاف على الفور، وجرى نقل زميلهم وإيداعه بالعناية المركزة في مستشفى التأمين الصحي، وتبينّ أنّه المدرس مريض قلب وسكر وضغط، ولم يتحمل ما حدث له من تعنت من قبل مديرة المدرسة، فسقط مغشيًا عليه على الفور.

إخطار مديرية التربية والتعليم

وفور معرفة مديرة مديرية التربية والتعليم، تأكدت من صحة الواقعة، ثم قررت استعباد مدير المدرسة، لحين انتهاء التحقيقات معها بحسب بيان أصدرته المديرية صباح اليوم الأربعاء، فضلًا تكليف مدير عام الإدارة التعليمية، ومدير التعليم الابتدائي، بمتابعة المدرسة لحين انتهاء التحقيق وإتخاذ القرار النهائي.

تحسن حالة المدرس

وبحسب مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، فإنّ حالة المدرس الصحية تحسنت، ولكنه لا يزال محتجزًا في الرعاية المركزة تحت الملاحظة لحين التأكد من تحسن حالته الصحية تمامًا، وانضباط نسبة السكر في الدم، وقياس الضغط، فضلًا عن انتظام ضربات القلب، على أن يتم التصريح له بالخروج من المستشفى فور التأكد من ذلك.