كشف ملابسات واقعة استغلال سيدة لمرض شقيقتها وبيع شقتها في حلوان

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول منشور عبر «فيس بوك»، متضمناً تضرر سيدة من شقيقتها لقيامها باستغلال مرضها وبيع شقتها بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بتحرير محضر ضد شقيقتها موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيام المشكو في حقها باستغلال مرضها وبيع الشقة ملكها لنفسها وطرد شقيقهما من الشقة.

باستدعاء المشكو في حقها، وبسؤالها أنكرت ما نسب إليها، وأضافت بقيامها بشراء الشقة من شقيقتها مقابل مبلغ مالي قامت بسداده لها، وأن شقيقهما المذكور مقيم طرفها وبرعايتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.