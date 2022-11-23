ذعر من خروج كورونا عن السيطرة في مدينة صينية.. واختبارات جماعية لسكانها

حالة من الخوف والذعر والحذر باتت تؤرق مضاجع الصينيين من جديد بعد عودة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قررت مدينة تشنغدو الصينية بدءا من اليوم الأربعاء، إجراء اختبارات جماعية لسكانها للكشف عن الأشخاص المصابين بالفيروس، إذ تستمر تلك الحملة حتى 27 نوفمبر الجاري، وبحسب إشعار حكومي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

تفاصيل قرار فحص فيروس كورونا

وحول تفاصيل القرار قال هوانغ هوي، نائب مدير لجنة الصحة في بلدية تشنغدو: «من أجل اكتشاف المصابين في أسرع وقت ممكن وقطع سلسلة انتقال العدوى والحد من الانتشار السريع للوباء، قررت السلطات الصحية إجراء اختبارات جماعية في أنحاء المدينة في الفترة من 23-27 نوفمبر».

تسجيل إصابات جديدة بالفيروس المستجد

ويأتي ذلك القرار عقب إعلان لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، أن الصين سجلت 29157 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 22 نوفمبر، منها 2719 إصابة مصحوبة بأعراض و26438 دون أعراض.

سياسات صارمة وإغلاق للسيطرة على الفيروس

وتسعى الصين بعد مرور نحو 3 أعوام على إعلان أول إصابة بالفيروس للوصول إلى «صفر كوفيد»، الأمر الذي دفعها إلى فرض تدابير إغلاق مفاجئة وعمليات فحص وحجر صحي واسعة النطاق للسيطرة على تفشي الوباء، وهي سياسة نجحت في المراحل الأولى من انتشار الفيروس.

تقويض لاقتصاد المركز المالي

ورغم عودة تفشي الفيروس مرّة أخرى إلاّ أنّ بكين تسعى إلى تجنب إغلاق على مستوى مدن بأكملها كما حدث في شنغهاي لمدة شهرين في أبريل الماضي، إذ قوّضت القيود حينذاك اقتصاد المركز المالي وصورتها على الصعيد الدولي.

في غضون ذلك أعادت العاصمة الصينية بكين، قيود فيروس كورونا المستجد، على دخول الأماكن العامة والفنادق والمراكز التجارية، تجنباً لسرعة انتشار الفيروس بين السكّان خاصة مع الإعلان عن عدد كبير من الإصابات.