فرص عمل بالمنطقة الصناعية في الجيزة.. الشروط المطلوبة للوظائف

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، بشأن توافر فرص عمل بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

الشروط المطلوبة في وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وأشارت المحافظة إلى نوعية الوظائف المطلوبة من خلال إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب، كالتالي:

- وظيفة أمين مخزن

الشروط والمؤهلات المطلوبة التي يجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظيفة:

المؤهل: معهد متوسط أو فوق المتوسط

تأمينات اجتماعية

ساعات العمل: من 8 صباحا حتى 5 مساء.

- وظيفة عمال إنتاج

المؤهل: دبلوم

تأمينات اجتماعية

ساعات العمل: من 8 صباحا حتى 5 مساء.

- وظيفة مندوب مبيعات

الشروط والمؤهلات المطلوبة التي يجب توافرها للمتقدمين:

المؤهل: بكالوريوس تجارة

تأمينات اجتماعية

ساعات العمل: من 8 صباحا حتى 5 مساء.

- وظيفة سائق

الشروط والمؤهلات المطلوبة التي يجب توافرها:

المؤهل: إعدادية

تأمينات اجتماعية

ساعات العمل: من 8 صباحا حتى 5 مساء.

طرق تقديم الطلبات للراغبين

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين في التقديم للتعيين بالوظائف المذكورة، الحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

طرق تواصل المتقدمين

وحددت محافظة الجيزة طرق تواصل المتقدمين للوظائف، من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».