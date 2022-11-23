تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان بسبب 200 جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس، «أحمد س» صاحب الـ23 عاما، المتهم بقتل صديقه محمد أحمد بـ12 طعنة، نتيجة خلافات بينهما على مبلغ مالي قدره 200 جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطلبت جهات التحقيق التحريات الكاملة حول الواقعة، وأمرت بعرض المتهم على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

جريمة على شريط السكة الحديد

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان صديق المجني عليه منذ فترة كبيرة، وأن يوم الواقعة تصادف المتهم مع المجني عليه في آخر الليل، على شريط السكة الحديد بمنطقة عرب غنيم التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان: «انت ليه بتعمل معايا كده أنا جاي أعاتبك على اللي عملته معايا».

وأوضحت التحقيقات أن الجريمة تمت إثر خلافات على ثمن بيع المخدرات، كان المجني عليه قد أخذ قطعة (حشيش) وامتنع عن سداد الأموال، وسدد له 12 طعنة باستخدام سلاح أبيض، (خنجر) بحسب ما جاء في اعترافات المتهم أثناء الإدلاء بأقواله حول ارتكابه الواقعة.

بلاغ بالواقعة

البداية عندما وردت إلى وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى الإنتاج الحربي بوصول شخص يدعى «محمد أحمد خليفة أحمد» 22 عاما، ومقيم شارع الزعفران حلوان، جثة هامدة، نتيجة إصابات بجروح نافذة متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وبدأت في إجراء التحريات، التي من خلالها أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا يدعى «أحمد سليم»، 23 عاما، عاطل، ومقيم عرب غنيم حلوان، وله معلومات جنائية، إذ سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، وتم ضبطه.

الموقف القانوني

يقول المحامي والخبير القانوني أحمد علي لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».