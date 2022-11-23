أمريكا ترسل أسلحة وذخائر لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار من أجل مواجهة وصد روسيا.

دعم أمريكي مستمر لأوكرانيا

وتأتي هذه الإمدادات الأمريكية في ظل تأكيد مستمر من واشنطن أنها أكبر داعم إلى أوكرانيا ضد روسيا، ووسط إعلان الجيش الأوكراني قبل قليل تلقي صواريخ وصل عددها إلى 70 صاروخا.

عقوبات أمريكية على روسيا

وبدأت أزمة روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير الماضي وسط فرض عقوبات اقتصادية على روسيا من قبل أمريكا التي منعت أيضا بيع قطع غيار الأسلحة لها، ومنعتها من استخدام نظام السويفت كود الاقتصادى.