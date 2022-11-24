حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24-11-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، حظك اليوم لكافة الأبراج الـ12، إذ ساقت أخبار سارة لبعض الأبراج وتحذيرات لأبراج أخرى.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 24-11-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر الجديد في منزل الحظ مما يدفعك لأن تكون جريئا في التعامل مع الحياة والمواقف وتمتلئ بروح المبادرة والثقة.

حظك اليوم برج الحمل 24-11-2022 على الصعيد العاطفي

تلتقي اليوم بمن تحب وتقضى أوقات مميزة في الخارج، وقد تعيش مغامرة أو تجربة تلهمك.

حظك اليوم برج الثور 24-11-2022 على الصعيد العاطفي

يطلبك منك الفلك أن تراجع نفسك وخبراتك ورؤيتك لمن حولك من أشخاص أو مواقف جيدا اليوم، ويساعدك الفلك على الاقتراب بمن تحب.

حظك اليوم برج الثور 24-11-2022 على الصعيد المهني

تنجح في إدارة أموالك وتخطط للمستقبل.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-11-2022 على الصعيد العاطفي

اعمل على أن تصاحب وتقترب من الأشخاص الصالحين.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-11-2022 على الصعيد المهني

فكر جيدا في خطواتك قبل الإقدام على شراكة ولا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء كافة المعلومات الهامة لبدء مشروعك.

حظك اليوم برج السرطان 24-11-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر الجديد في منزلك السادس، وهو ما يساعدك على إنجاز المهام المطلوبة منك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج السرطان 24-11-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح في أن توازن جيدا بين حياتك العاطفية والاجتماعية اليوم.

حظك اليوم برج الأسد 24-11-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر الجديد بمنزل الحب، مما يجعلك ساحرا وتحصل على الاهتمام.

حظك اليوم برج الأسد 24-11-2022 على الصعيد المهني

تمتلك قدرة على الخلق والابتكار، فاعمل على توظيفها جيدا.

حظك اليوم برج العذراء 24-11-2022 على الصعيد المهني

تسعى للحصول على الاستقلال ويمنحك ذلك إصرارا قد يصل إلى حد العناد.

حظك اليوم برج العذراء 24-11-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر الجديد في وضع معاكس بالنسبة لمواليد برج العذراء مما يتطلب منهم العمل على حماية أنفسهم من بعض الأقارب الفضوليين.

حظك اليوم برج الميزان 24-11-2022 على الصعيد العاطفي

تتشارك مع من تحب بأفكار مثيرة وتقنعهم بها.

حظك اليوم برج الميزان 24-11-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل العلاقات مما يجعلك يقظا ويساعدك على اتخاذ قرارات حكيمة.

حظك اليوم برج العقرب 24-11-2022 على الصعيد المهني

تجتهد اليوم في إدارة نفقاتك وأمورك المهنية، حتى لا تتعرض للخسائر.

حظك اليوم برج العقرب 24-11-2022 على الصعيد العاطفي

تقترب مع من تحب وتعالج مشاكل معلقة منذ فترة.

حظك اليوم برج القوس 24-11-2022 على الصعيد المهني

التزم السرية والكتمان، وتجد نفسك تتميز بديناميكية ويقظة ذهنية وتؤثر فيمن حولك اليوم.

حظك اليوم برج القوس 24-11-2022 على الصعيد العاطفي

تفرض إرادتك بذكاء على الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الجدي 24-11-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني عشر مما يدفعك لتحليل المواقف بدقة والعمل خلف الستار، وتجد نفسك في حاجة للهدوء والانعزال.

حظك اليوم برج الجدي 24-11-2022 على الصعيد العاطفي

تميل لعدم إظهار مشاعرك ولكن عليك أن تهتم بمن تحب ولا تهمله.

حظك اليوم برج الدلو 24-11-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على الدعم بسهولة.

حظك اليوم برج الدلو 24-11-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر تحررا وتتواصل بود مع من تحب.

حظك اليوم برج الحوت 24-11-2022 على الصعيد المهني

تشعر اليوم بالكسل، وعليك أن ترتب أفكارك وأبحث عن حافز.

حظك اليوم برج الحوت 24-11-2022 على الصعيد العاطفي

قاوم ميلك للعناد والشك، وحاول أن تكون هادئا ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.