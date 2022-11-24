تحرير 2100 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حررت الإدارة العامة للمرور 2100 مخالفة، عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، كما شنّت حملات ورفعت 52 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 673 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتتمثل العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، في سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، ويعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبّق عليه غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، أو إحدى العقوبتين، حسب قانون المرور.