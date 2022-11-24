عاطل يطعن صديقه بسبب «سُلفة» في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، أحد الأشخاص بتهمة التعدي على آخر بسلاح أبيض، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، حيث تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج مصاب بجروح بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

تفاصيل المشاجرة

وبالانتقال وسؤاله، اتهم صديقه، مقيم في دائرة القسم، عاطل، بالاعتداء عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، والاستيلاء منه على مبلغ مالي محدثا إصابته المنوه عنها، لرفضه إقراض المشكو في حقه المبلغ المالي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية.