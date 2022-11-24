محافظ القليوبية يهنئ أسقف بنها وقويسنا لترقيته إلى درجة «مطران»

توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس، إلى مطرانية بنها، لتقديم التهئنة إلى الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا على ترقيته إلى درجة المطران، وذلك بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، واللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، والعميد محمد عبد المجيد بمكتب الرقابة الإدارية، والدكتور سيد فودة نائب رئيس جامعه بنها لشؤون البيئة، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وعدد من الآباء الكهنة، وبيت العائلة المصرية.

السماحة الدينية تميز الشعب المصري

وأكد محافظ القليوبية، اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة التي يمتاز بها الشعب المصري، مشيرا إلى عمق أواصر المحبة والأخوة التي تجمع بين المسلمين والأقباط من أبناء الوطن الواحد.

روح المواطنة بين المصريين

وأعرب المطران عن شكره وتقديره لتلك التهنئة، مؤكدا على روح المواطنة، وقال «إننا نعمل جميعا من أجل رفعة الوطن وعزته، داعين الله أن يحفظ مصر ويحميها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يجعل العام الجديد عاما سعيدا على الشعب المصري، وأن تستمر مصر في تحقيق التنمية للوصول إلى تحقيق الآمال التي ينشدها المصريون».