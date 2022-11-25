انطلاق الملتقى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر غدا

تنطلق غدا السبت 26 نوفمبر 2022، فعاليات «الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية»، تحت شعار «نبني حضارة طبية في الجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحي شامل»، في الأقصر.

فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة 2022

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى إقامة فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة 2022، من داخل معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ونواة المنظومة بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى المحافظة تجري استعدادتها لاستقبال كبار الشخصيات المصرية والعربية والدولية المؤثرة في قطاع الرعاية الصحية للمشاركة بفعاليات الملتقى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية يحتفي بالتجربة المصرية الرائدة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بأربع محافظات وهم «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، والاحتفاء بإنجازات هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين، والإشادات العربية والدولية التي حصدتها على مدار 3 سنوات.

عرض أول هولوجرام تفاعلي ثلاثي الأبعاد في مصر

وتابع «السبكي»، أن الملتقى السنوي لهيئة الرعاية الصحية سيشهد عرض أول هولوجرام تفاعلي ثلاثي الأبعاد في مصر بمعبد الكرنك، ويشمل عقد عدة جلسات نقاشية مع المستثمرين العرب والإماراتيين، ولقاء مع شركاء النجاح لمشروع التأمين الصحي الشامل من القطاع الخاص، وتكريمهم تقديرًا لجهودهم وتعاونهم في نجاح المنظومة.

منح جوائز قيِّمة للعاملين المتميزين بالهيئة وفروعها

واستكمل السبكي، أن الملتقى سيشهد تكريم رموز عمل الرعاية الصحية، إضافة إلى منح جوائز قيِّمة للعاملين المتميزين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل عن عام 2022، لما بذلوه من جهود مضنية ساهمت في تحقيق إنجازات الهيئة، وتعزيز ريادتها في مجال الرعاية الصحية عربيًا وأفريقيًا.

ولفت السبكي، إلى أن على هامش فعاليات الملتقى تم تنظيم ورش عمل ومحاضرات تدريبية لمقدمي الخدمة الصحية من أطباء الرعاية الصحية الأولية، أطباء الأورام، الصيادلة، التمريض.