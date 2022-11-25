انتعاش نسبي لأسعار الألومنيوم مع التراجع عن حظر تداول المعادن الروسية بلندن

أعلنت منصة «تريدينج إيكونويكس»، تداول عقود الألمنيوم الآجلة حول 2400 دولار للطن، بعد أن تعافت من أدنى مستوى لها في عام واحد بلغ 2100 دولار في أواخر سبتمبر، إذ كثفت الصين المستهلك الرئيسي جهودها لدعم الاقتصاد، ما أدى إلى تأجيج التكهنات بارتفاع الطلب وتقديم بعض الهدوء للأسعار.

قرار بورصة لندن للمعادن

من ناحية العرض، قررت بورصة لندن للمعادن عدم حظر تداول المعادن الروسية، وتخزينه في مستودعاتها، نظرا لأن حصة كبيرة من السوق لا تزال تخطط لشراء المعدن في البلاد في عام 2023.

ومع ذلك، انخفض المعدن بنسبة 40% تقريبًا من مستوى قياسي، ووصل أعلى سعر للألومنيوم إلى ما يقرب من 4000 دولار في مارس، مع نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تزايد مخاوف نقص الإمدادات، ورفعت تكاليف الشحن والتأمين بشكل قياسي.

وتشهد الأسواق العالمية مخاوف مستمرة من حدوث ركود عالمي يضعف الطلب بسبب حملة تشديد صارمة من البنوك المركزية الرئيسية.

ويتم تداول عقود الألومنيوم الآجلة في الغالب في بورصة لندن للمعادن وبورصة نيويورك التجارية «كوميكس»، وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة.

ويبلغ حجم العقد الآجل القياسي 5 أطنان، ويستخدم الألومنيوم على نطاق واسع في صناعات الطيران والتعبئة والتغليف والسيارات وعربات السكك الحديدية ومواد بناء.

كبار المنتجين

وتضم قائمة أكبر منتجي الألومنيوم شركات تشالكو الصينية، وألكوا الأمريكية، ويو سي الصينية، وهايدرو النرويجية، وساوث 32 الأسترالية، وتمثل الصين نحو 60% من إنتاج الألومنيوم العالمي، ويتركز أكبر موارد «بوكسيت»، المادة الخام للألمنيوم في أستراليا والصين وغينيا.

وتتوقع منصة «تريدينج إيكونويكس»، أن يتم تداول الألومنيوم عند 2367.06 دولار للطن بحلول نهاية الربع الجاري، والتداول عند 2187.97 في غضون 12 شهرًا.