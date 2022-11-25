حياة «ميخائيل» زي الساعة.. 40 سنة وسط «العقارب والزنبلك»

تعلم مهنة تصليح الساعات منذ أن كان عُمره 18 عاماً ورفض التخلي عنها رغم التطور التكنولوجي الهائل الذي ظهر واضحاً على صناعة الساعات التكنولوجيا الحديثة مثل «smart watch».

ميخائيل جاد الله، صاحب الـ58 عاماً، ابن محافظة كفر الشيخ، أخصائي اجتماعي بإدارة بيلا التعليمية، ويعمل في مهنة تصليح الساعات القديمة منذ أكثر من 40 عاماً، فضلاً عن قيامه بإصلاح الإلكترونيات مثل «الآلات الحاسبة، وأجهزة قياس ضغط الدم والسكر».

بدأ تعلم المهنة في المرحلة الإعدادية

«بدأت تعلم المهنة في المرحلة الإعدادية، وروحت محل اتعلم فيه بس مكملتش وبدأت أجمع الساعات الخردة القديمة، وكنت لما ألاقي ساعة معروضة للبيع اشتريها، وبدأت أشتغل عليها في البيت لحد ما اتعلمت، وبشتغل في المهنة من وأنا عندي 18 سنة، واتعمقت بردو في تعلم تصليح الإلكترونيات لدرجة إني أنا الوحيد تقريباً إللي بيتشغل في تصليح أجهزة الضغط والسكر والآلات الحاسبة حالياً»، بهذه الكلمات بدأ ميخائيل جاد الله، حديثه لـ«الوطن».

ويضيف «جاد الله»، «مهنة تصليح الساعات كلها صعوبات وقايمة علي الذكاء وقوة التركيز وطبعاً علي النظر وإللي بياخدها بحب وتحدي بيعرف يزيل أي عقبات بتواجهه لكن إللي مش داخلها عن حب يعني اتعلمها لمجرد إنها فاتحة بيته أو مصدر رزقه وكده فاللي بيعرف يعمله بيعمله وإللي مش بيعرف بيرفض الشغل، لكن إحنا الحمد لله مفيش حاجة بتدخل لنا ونرفضها أو ترجعها لأصحابها غير وهي متصلحة وسليمة».

أنواع كثيرة من الساعات القديمة اختفت أبرزها ساعات «الزنبلك»

أنواع كثيرة من الساعات القديمة اختفت ولم تعُد موجودة حالياً بحسب «جاد الله»: «في ساعات كتير اختفت زي الساعات الرتم، وساعات الحائط إللي شغالة بالزنبلك، وعلي رأسهم ساعات المكن الألماني، وبعد كده المكن الكوري، والمكن الصيني، كمان في منبهات ألماني إللي كانت بالزمبلك وأحياناً بيجيلنا منها بس كل فترة لما يجيلنا حاجة زي كده، لكن معظم إللي موجود حالياً معظمه صيني».

ويتابع «جاد الله»، «من أغلي أنواع الساعات إللي اشتغلت فيها الساعات العدادات السويسري وعلي رأسهم الروليكس وقيمتها بتبدأ من 50 ألف جنيه وأنت طالع وبنصلحها ونرجعها زي ما كانت وبنسلمها لأصحابها كأنها جاية من المصنع لأنها بتكون عالية عند أصحابها لأنها بتكون وراثة عن جد أو والد الزبون».

نصيحة «جاد الله» للشباب البحث عن أي فرصة عمل

«الأمل موجود لأي حد بيدور علي عمل لكن دلوقتي نظراً للظروف الاقتصادية مينفعش الشاب يقعد سنين عشان يتعلم مهنة فهو بيدور علي الربح السريع، ومينفعش ييجي يشتغل شغلة زي شغلتنا دي ويقعد علي الأقل من 5 لـ6 سنين عشان يتعلم بدايات المهنة صعب أوي الحكاية دي»، نصيحة «جاد الله»، للشباب للبحث عن فرصة عمل، مستطرداً: «بدعو أي شاب ميقعدش في البيت، ولما يخلص الشهادة بتاعته ويأدي الخدمة العسكرية ميقولش مش لاقي شغل هو يقدر يدور علي شغل، ومفيش حاجة اسمها مفيش شغل دور هتلاقي».