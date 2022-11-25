عضو «الشيوخ» تشارك في إطلاق استراتيجية النهوض بالتمريض والقبالة بالجامعة العربية

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في حفل إطلاق الاستراتيجية العربية الاسترشادية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة 2022- 2030، والذي استمرت فعالياته على مدار يومين، لتدشين أول خطة تمريضية لتمريض القبائل بالعالم العربي بحضور مسؤولي قيادات التمريض بمعظم الدول العربية.

حضور الاجتماع

عُقد الإجتماع بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والمستشارة ميساء هدمى المشرف عن إدارة الصحة والمساعدات الأنسانية بجامعة الدول العربية، وممثلين من جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي UN، وبالتنسيق مع وزارات الصحة فى الدول العربية، وبالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمكتب الإقليمي لمنظنة الصحة العالمية بشرق المتوسط.

مصر شاركت في تدشين خطة التمريض والقبالة

وقالت نقيب التمريض، إن مصر شاركت في تدشين خطة التمريض والقبالة، والتي تضمَّنت المناقشات الخاصة بتحسين أوضاع التمريض في الدول العربية، والمتعلقة بكيفية الحفاظ على العمالة وتوفير أعداد كافية من التمريض، وتوفير عوامل الجذب وتحسين الأحوال المالية وتحسين بيئة العمل وتطوير التعليم والمساندة السياسية والدعم السياسي لملف التمريض، بالإضافة إلى مشاركة التمريض في الوظائف القيادية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أنه تمت موافقة وزراء الصحة العرب في الاجتماع السابق على تدشين أول خطة للتمريض والقبالة بالجامعة العربية، والتى أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار خلالها على أهمية دور التمريض في المنظومة الصحية، معلنًا عن دعمه للتمريض في العالم العربي وعلى رأسهم التمريض المصري.