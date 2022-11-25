في ذكرى ميلاده.. أبرز كتابات عبدالله كمال بأواخر أيامه: الشجاعة لا تتجزأ

«أنا لا أنقلب في لحظة؛ لأن هذا يهدم مصداقيتي»، بهذه الكلمات وصف الكاتب الصحفي عبدالله كمال نفسه، قبل أن يرحل عن عالمنا، في 2014، عن عمر ناهز 49 عاماً، إثر تعرضه لأزمة قلبية، ليترك خلفه فراغاً في بلاط صاحبة الجلالة، فكانت حياته القصيرة ثرية بالكثير من الأعمال الصحفية.

عرف عبدالله كمال في الوسط الإعلامي، بـ«رجل المواقف الثابتة»، موهبته الصحفية وثباته على المبدأ لا يختلف عليه اثنان، فبرغم أن الموت غيَّب الراحل، إلا أن أفكاره ومواقفه ما زالت باقية، ورؤاه المستقبلية تتحقق، فله عدد من الكتابات والمقولات، التي تعكس أفكاره ومواقفه وقراءته للمشهد السياسي بالداخل والخارج، وتستعرض «الوطن» في ذكرى ميلاده آخر ما دوَّنه الكاتب الراحل عبر حسابه على «تويتر».

آخر كتابات عبدالله كمال

كانت آخر كتابات الراحل عبد الله كمال قبل أن يغيبه الموت، تدوينة نشرت عبر «تويتر»، قبل ساعات قليلة من وفاته، نشرت بتاريخ، 13 يونيو 2014، أشار فيها إلى الوضع السائد بمنطقة الشرق الأوسط، والصراع الغربي الذي يدور بداخلها، جاء بها: «المشكلة ليست أن دول أوروبا وأمريكا لا تتعلم، ولا تعرف ماذا يعني الشرق، وإنما المشكلة تكمن في إجابة سؤال: هل هم يريدون حقا أن يفهموا الشرق؟».

كتابات الراحل عبدالله كمال

كما كانت مشكلات المجتمع المصري، حاضرة بشكل أساسي على رأس كتابات الراحل التي تنوعت ما بين الجدية والسخرية، فكتب في تدوينة له عبر «تويتر» بتاريخ 13 مايو 2014: «من المهم جدا حل مشكلة (البطالة)، لكن الذي لا يقل أهمية هو حل مشكلة (الاستمتاع بالبطالة)».

كما كانت للراحل، حديث وكتابات عن الصحافة كمهنة وقواعدها، فكتب في تدوينة له عبر «تويتر» منشورة بتاريخ 18 مايو 2014: «ما لا تستطيع أن تقوله في وجه حاكم لا تذهب لكي تكتبه بعيدا عن مواجهته في مقال.. بسيطة جدا: الشجاعة لا تتجزأ».

عبد الله كمال

الكاتب عبد الله كمال من مواليد القاهرة، ولد في 25 نوفمبر عام 1965م، وتخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة في عام 1987، عمل رئيسا لتحرير مجلة روز اليوسف وجريدة روز اليوسف، وعين كنائب بمجلس الشورى المصرى، بموجب الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بدءا من عام 2007 وحتى 2010.