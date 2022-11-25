جمال الكشكي: انطلاق الجلسات الرئيسية للحوار الوطني خلال أيام

أكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن انطلاق الجلسات الرئيسية للحوار الوطني، سيكون خلال أيام.

الحوار يحتاج لعمق ودراسة وتأنٍ في القرار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، أن حوارًا بهذا الحجم، هو الأول من نوعه، يحتاج لعمق ودراسة وتأنٍ في اتخاذ قرار بشأن الموضوعات التي تجري مناقشتها.

وعن المدى الزمني للحوار، أوضح «الكشكي» أن الدولة في حوار دائم لا يتوقف، وهي ظاهرة صحية أن تجلس كل أطياف المجتمع على طاولة واحدة طوال الوقت، لكن ربما يكون هناك توقيتات لتقديم توصيات ونتائج، مؤكدًا أن جدول الأعمال يتسم بالوتيرة السريعة، وستكون النتائج والمخرجات خلال شهور قليلة، وسيجري رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد عندما أطلق الحوار الوطني أنه في انتظار النتائج.

العمل تطوعي بلا أجر

ونفى "الكشكي" ما يتردد عن أن مجلس الأمناء يزيد المدى الزمني للحوار، لأنه يتلقى أجرًا، مؤكدًا أن هذا العمل تطوعي بلا أجر، وهو وفقًا للائحة الحوار الوطني التي تنص على أن العمل تطوعي وبدون مقابل.