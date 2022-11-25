مصرع شاب صدمته سيارة في المعادي.. تعرف على العقوبة المتوقعة للسائق

لقى شاب أربعيني مصرعه، حيث صدمته سيارة بالمعادي، وجرى ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف الملابسات، وصرحت بدفن الجثة.

بلاغ بدهس سيارة لشاب في المعادي

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بوفاة شاب في حادث سير، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الخامس من العمر، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

التحريات

وكشفت التحريات عن أن الشاب أثناء مروره بالشارع محل الواقعة صدمته سيارة ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري على الجثة لبيان هل توجد شبهة جنائية أم لا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وجار العرض على النيابة العامة.

قانوني يوضح العقوبة المتوقعة لقائد السيارة

وقال محمد صلاح المحامى بالنقض، لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات قد أوضح العقوبة المقررة في حالة القتل الخطأ، إذ نصت المادة 238 من قانون العقوبات على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».