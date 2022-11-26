اليوم.. انطلاق الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية

تنطلق فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تحت شعار «نبني حضارة طبية في الجمهورية الجديدة.. 3 سنوات تأمين صحي شامل»، وذلك من داخل معبد الكرنك بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور 3 سنوات على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منظومة التأمين الصحي الشامل رسميًا من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019.

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى إطلاق الملتقى السنوي الثالث للهيئة، مساء اليوم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ورؤساء عدد من الهيئات في القطاع الصحي، وعدد من السفراء العرب والأفارقة، وممثلي المنظمات الدولية، وكبار الشخصيات العربية والدولية المهمة والمؤثرة في قطاع الرعاية الصحية، وقيادات شركاء النجاح لمشروع التأمين الصحي الشامل من القطاع الخاص.

وأضاف السبكي، أنَّ الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية يحتفي بالتجربة المصرية الرائدة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بأربع محافظات تطبيق المنظومة حتى الآن "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، والإشادات العربية والدولية التي حصدتها على مدار 3 سنوات، لانعكاس على تطور الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز ريادتها عالميًا بهذا المجال.

تكريم رموز عمل الرعاية الصحية

وتابع السبكي أن الملتقى السنوي لهيئة الرعاية الصحية سيشهد عرض أول هولوجرام تفاعلي ثلاثي الأبعاد في مصر بمعبد الكرنك، كما سيشهد جلسة نقاشية حول مستقبل الرعاية الصحية في مصر، علاوة على تكريم رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح لمشروع التأمين الصحي الشامل من القطاع الخاص، إضافة إلى منح جوائز قيِّمة للعاملين المتميزين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل عن عام 2022، لما بذلوه من جهودًا مضنية ساهمت في تحقيق إنجازات الهيئة، وتعزيز ريادتها في مجال الرعاية الصحية عربيًا وأفريقيًا.

لقاء مع المستثمرين العرب والإماراتيين وشركاء النجاح

ولفت السبكي، إلى أنَّه على هامش فعاليات الملتقى سيتم عقد لقاء مع المستثمرين العرب والإماراتيين، وشركاء النجاح لمشروع التأمين الصحي الشامل من القطاع الخاص لبحث تعزيز سبل التعاون، وتبادل الخبرات لاستمرارية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، لما أتاحه التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة بهذا المجال.

واستكمل السبكي، أنَّه على هامش فعاليات الملتقى تم تنظيم ورش عمل ومحاضرات تدريبية لمقدمي الخدمة الصحية من «أطباء الرعاية الصحية الأولية، أطباء الأورام، الصيادلة، التمريض»، إذ تمّ تدريب أكثر من 1000 شخص من الطواقم الطبية سواء من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، أو خارجها أونلاين عبر الإنترنت، لمدة شهر كامل، والتعرف والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والابتكارات والتطورات الجديدة في مجال الرعاية الصحية عالميًا، وذلك إيمانًا بدور التدريب والتعليم الطبي المستمر في ضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وأكّد السبكي، أهمية الملتقى السنوي الثالث للهيئة في توطيد العلاقات مع كبرى المؤسسات والجهات وهيئات الصحة المناظرة العربية والدولية، لتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز ريادتها عالميًا بهذا المجال، مؤكدًا أن هناك فرص استثمارية كبيرة في مجال الرعاية الصحية بمصر، بعدما أتاحته منظومة التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة بهذا المجال.