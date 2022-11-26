توكاييف يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان لولاية ثانية

أدى قاسم جومارت توكاييف اليمين الدستورية، اليوم السبت، رئيساً لجمهورية كازاخستان لولاية ثانية، بعد حصوله على 81,31 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في 20 نوفمبر الجاري.

توكاييف أول رئيس للوزراء في كازاخستان بين عامي 1999 و2003

وأفادت وكالة أنباء «كازينفورم» الرسمية الكازاخية، بأن مراسم تنصيب الرئيس الكازاخي أُقيمت في قصر الاستقلال في العاصمة أستانا، بحضور أعضاء من الحكومة ونواب البرلمان وأعضاء المجلس الدستوري وقضاة المحكمة العليا ومسؤولون في السلك الدبلوماسي المعتمدون في كازاخستان، بالإضافة إلى ضيوف آخرين، وتم بثها على قنوات التلفزيون الرسمية.

يذكر أن توكاييف أصبح أول رئيس للوزراء في كازاخستان بين عامي 1999 و2003، ثم عُيِّن وزيراً للخارجية حتى عام 2008، تولى منصب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مرتين.

وأصبح رئيساً مؤقتاً للبلاد بعد تنحي رئيسها الأول ومؤسسها، نور سلطان نزارباييف، عن منصبه بشكل مفاجئ في مارس 2019، وحتى انتخابه رئيساً في يونيو من العام نفسه.