سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنوك

اختلاف طفيف سجلة سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بعد فترة من التذبذب، شهدها خلال الفترة الماضية في كافة البنوك التي يحرص قطاع عريض على متابعتها بشكل يومي لمعرفة الأسعار.

وتستعرض «الوطن» من خلال متابعاتها الاقتصادية المرتبطة بأسعار العملات، آخر التحديثات الصباحية المرتبطة بأسعار شراء وبيع الدينار الكويتي بالبنوك، في القطاع المصرفي.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

وفي هذا التقرير التالي، نرصد ما استقر عليه سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر الجاري، ضمن الخدمات اليومية للقراء والمتابعين، كما يلي.

- سعر شراء الدينار بالبنك المركزي المصري 79.74 جنيه للشراء 80.10 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار في بنك مصر 76.94 جنيه للشراء و79.84 جنيه للبيع.

- سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 79.80 جنيه للشراء، و79.98 جنيه للبيع.

- وجاء سعر العملة الكويتية مع بداية التعاملات بالمصرف المتحد 74.18 للشراء 80.00 جنيه للبيع.

- وداخل بنك CIB بلغت العملة الكويتية اليوم، نحو 77.33 جنيه للشراء و80.03 جنيه للبيع.

- سجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 76.62 جنيه للشراء 80.00 جنيه للبيع.

- بلغ سعر العملة الكويتية الرسمية داخل تعاملات البنك الأهلي صباح اليوم، 76.95 جنيه للشراء و79.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

اما عن سعر صرف الريال السعودي فسجل اليوم السبت في البنك المصري الخليجي نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس إلى 6.48 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، ووصل إلى 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، في المصرف المتحد 6.31 للشراء، و6.55 جنيه لعمليات البيع.