ضبط طالبة اعتدت بمساعدة والدتها على زميلتها بسلاح أبيض في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على موقع فيس بوك، يتضمن تضرر سيدة من قيام طالبة بالتعدي على شقيقتها بسلاح أبيض وإحداث إصابتها.

فحص استغاثة من طالبة ووالدتها

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يفيد تضرر سيدة من قيام طالبة بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بالتعدي على شقيقتها - طالبة بذات المدرسة- بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثةً إصابتها، - جرح قطعي في الوجه- ومناشدة الأطباء لعلاجها لعدم قدرتهم على تحمل نفقة العلاج.

القبض على المتهمتين

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمالية وبصحبتها شقيقتها طالبة- مصابة بجرح قطعي بالوجه- بتضررها من طالبة ووالدتها لقيامهما بالتعدي على المجني عليها بالضرب وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض (كتر) بسبب خلافات سابقة بينهن، حال تواجدهما أمام عقار محل سكنها، وأيدت المجني عليها أقوالها.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقهما وبحوزة إحداهما سلاح أبيض «كتر» المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.