 الدفاع الروسية: واشنطن تستمر في بناء قدراتها العسكرية البيولوجية

حذر قائد قوات الدفاع الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية الروسية، إيجور كيريلوف، اليوم، من أن الولايات المتحدة تستمر في تنفيذ سياستها الخاصة ببناء قدراتها العسكرية البيولوجية، قبيل انعقاد المؤتمر الاستعراضي التاسع للأسلحة البيولوجية في روسيا.

وقال كيريلوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس» الروسية، «أود أن أشير إلى أن الولايات المتحدة تواصل إدراج أهداف بناء قدراتها العسكرية والبيولوجية، على سبيل المثال في 18 أكتوبر، نشر البيت الأبيض استراتيجية جديدة لمواجهة التهديدات البيولوجية، التي تدعو إلى تمويل قدره 88 مليار دولار، منها 17 مليار دولار في العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية».

وأشار كيريلوف إلى أنه يمكن رؤية محاولة أخرى من جانب الولايات المتحدة، للتدخل في الشئون الداخلية لدول أخرى، موضحًا أنه بموجب الاستراتيجية الأمريكية الجديدة «من المفترض أن تتم الإجراءات لمواجهة التهديدات البيولوجية سواء سيتم اتخاذ تلك الإجراءات على أراضي الولايات المتحدة أو في الخارج».

وقال المسئول العسكري الروسي، إن الأنشطة العسكرية البيولوجية في المختبرات الأمريكية بأوكرانيا، تثير مخاوف حتى بين أقرب حلفاء واشنطن، رغم الدول الغربية أعاقت التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي، بشأن إجراء تحقيق دولي بخصوص تلك المختبرات.

وأضاف كيريلوف أنه رغم مجلس الأمن الدولي أصدر قرارًا بناء على اقتراح روسيا، فشل في الحصول على الأصوات المطلوبة، بجانب عدم إطلاق مجلس الأمن أي آلية للتحقيق، فإن نتائج التصويت «توضح أن الإجراءات العسكرية والبيولوجية للولايات المتحدة في أوكرانيا تثير مخاوف حتى بين أقرب أصدقائها».

وأوضح كيريلوف أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا صوتت ضد مشروع القرار، وفي المقابل صوتت الصين وروسيا لصالحه، بينما قررت دول أخرى مثل الهند والمكسيك والنرويج، وهي عضو في حلف الناتو، الامتناع عن التصويت.