إعدام 386 كيلو أغذية متنوعة وتحرير 64 محضرا في حملات بالسويس

شن مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الشئون الصحية بالسويس، بالتعاون مع إدارة صحة البيئة، حملات للرقابة على الأغذية أسفرت عن إعدام 386 كيلو أغذية متنوعة.

وتضمن البيان الصادر عن مديرية الشئون الصحية أن الثلاث حملات المتتالية أسفرت أيضاً عن إعدام 50 لترا من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي وسحب 36 عينة لتحليلها بالمعامل وتحرير 64 محضر جنح.

سحب 36 عينة لتحليلها وتحرير 64 محضرا

وأوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، في بيان، أنه جرى خلال الحملات سحب 36 عينة متنوعة لتحليلها بالمعامل للتأكد من سلامتها، لافتاً إلى أنه جرى تحرير عدد 64 محضر جنح.

استمرار الحملات للتأكد من سلامة الغذاء

وأكد «الحفناوي» استمرار حملات الرقابة على الأغذية بمحافظة السويس لضمان وصول منتج غذائي آمن لكل مواطن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية ووفقاً لتشديدات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وجرى تنفيذ الحملات تحت إشراف الدكتورة ماري صبحي مدير عام الشئون الوقائية وبمشاركة فريق من مراقبي الأغذية بقيادة سيد مصطفى مراقب أول الأغذية بمديرية صحة السويس.