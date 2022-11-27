رابط التقديم للمشاركة في هاكاثون الحكومة الذكية 2023 بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها عن فتح باب الاشتراك والتقديم للمشاركة في هاكاثون الجامعة الثاني 2023 تحت عنوان «الحكومة الذكية» حيث تستمر أعمال التقديم حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن تقام فعاليات النسخة الثانية من الهاكاثون في فبراير 2023.

«الوطن» تستعرض رابط التسجيل الخاص بهاكاثون جامعة بنها 2023 الحكومة الذكية الذي يأتي في إطار ترسيخ التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق اقتصاد رقمي قائم على المعرفة من خلال تشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشروعاتهم البرامجية.

رابط التقدم في هاكاثون جامعة بنها الحكومة الذكية

وأوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في بيان له أنه جرى فتح باب التقديم لهاكاثون جامعة بنها 2023 الحكومة الذكية حتى 31 يسمبر المقبل من العام الجاري على الرابط من هنـــــــــــــــــــــا

أضاف رئيس جامعة بنها أنه عقب غلق باب الاشتراك وحتى انطلاق الفعاليات في فبراير 2023 سيتم تحديد مواعيد الجلسات التعريفية وغيرها من المعلومات من خلال موقع الهاكاثون وموقع جامعة بنها من هنــــــــــــــــــــــــــــــا

مجالات هاكاثون جامعة بنها 2023 الحكومة الذكية

أوضح رئيس جامعة بنها أن هاكاثون 2023 حول الحكومة الذكية يتضمن عددا من المجالات هي:

التوثيق الذكي

الهوية الذكية

الديمقراطية الذكية

الخدمات الذكية

الإعلام الذكي

التواصل الذكي

المجتمع الذكي

الحوكمة الذكية

القيادة الذكية

التخطيط الذكي

الحركة الذكية

التتبع الذكي

الرقابة الذكية

التأمين الذكي

وأشار إلى أن الهاكاثون يهدف إلى لوضع حلول مبتكرة في هذه المجالات موضحًا أن الهاكاثون يشارك فيه عدد من الشركات الراعية، حيث سيحصل الفائزون على فرص كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

جوائز هاكاثون جامعة بنها 2023 الحكومة الذكية

أوضح رئيس جامعة بنها أن قيمة جوائز الفائزين في هاكاثون جامعة بنها 2023 الحكومة الذكية تصل إلى 70 ألف جنيه للفائزين في 7 مسارات بقيمة 5000 جنيه للمركز الأول و3000 جنيه للمركز الثاني و2000 جنيه للمركز الثالث بإجمالي 10 آلاف جنيه للفائزين في كل مسار مشيرا إلى أنه سيتم غلق باب التسجيل في هاكاثون جامعة بنها 2023 الحكومة الذكية في 31 ديسمبر 2023.