مدير عام آثار الكرنك لـ إيمان الحصري: الأقصر من أكبر المتاحف المفتوحة بالعالم

قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش، إن الافتتاح الأسطوري لطريق الكباش كان له أكبر الأثر على الإقبال السياحي الذي شهدته مصر مؤخرًا، فافتتاح الطريق جعل من المحافظة واحدة من أكبر المتاحف الأثرية المفتوحة على مستوى العالم.

الصغير: افتتاح طريق الكباش أدى لزيادة السائحين

وأضاف «الصغير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC»، أن القيادة السياسية لا توفر جهدا في العمل على جذب السائحين، وأحد تلك المجهودات تمثلت في افتتاح طريق الكباش والاهتمام بالمنظومة الأثرية في الأقصر بشكل عام.

الصغير: كل تلك المجهودات تصب في مصلحة السياحة المصرية

واستطرد: «فيه مجهودات تانية بتبذل كثيرا مع شركات السياحة من أجل فتح أسواق جديدة لإيفاد السائحين من أسواق جديدة للأقصر أو لمصر بشكل عام، وكل تلك المجهودات تصب في مصلحة السياحة المصرية، واتساع المردود الثقافي والسياحي منها، وهو ما نلمسه بوضوح خلال الموسم الحالي».

وأوضح أن زيارات النجوم ومشاهير العالم إلى المناطق السياحية المصرية تستثمرها وزارة السياحة والآثار من أجل جذب مزيد من السائحين إلى مصر، متابعا: «دول بيكونوا سفراء لمصر والحضارة المصرية القديمة، وليست إيفانكا ترامب وحدها، لكن فيه ناس كتير جدا ونجوم زاروا الآثار المصرية مؤخرا».