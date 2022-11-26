عضو شعبة السيارات لـ إيمان الحصري: تكاليف الإنتاج ارتفعت بسبب الأزمة العالمية

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات التي كان سعرها 300 ألف جنيه زادت 50%، «علشان فيه تكاليف كتير زادت زيها زي أي سلعة في العالم».

وأضاف «السبع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك عدة عوامل أدت إلى زيادة سعر السيارات، بخلاف التقييد المطبق في الاستيراد.

السبع: أزمة سلاسل الإمداد العالمية أثرت على أسعار السيارات

واستطرد: «كل ده بيقلل عدد السيارات المستوردة، وكمان بتزود تكلفة الاستيراد على المستورد أو الوكيل، وده كله خارج عن إرادة الجميع، بخلاف الإجراءات والتأخير في الإفراج الجمركي والاعتمادات المستندية، بخلاف تخفيض شركات السيارات لعدد عمالها، ما أدى إلى ارتفاع سعر السيارة».

وجود أزمات في أي سلعة على مستوى العالم تؤدي بدورها إلى ظهور المستفيدين

وأوضح أن وجود أزمات في أي سلعة على مستوى العالم تؤدي بدورها إلى ظهور المستفيدين من وراء تلك الأزمة، ويقوم مثل هؤلاء في زيادة سعر السيارة للحفاظ على ما نقص من رأس ماله، متابعا: «المشكلة مش في التجار، لكن العربيات نفسها قليلة، ولازم الناس تعرف أن اللي معروض أقل بكتير من الأول».