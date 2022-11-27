الشلن الملكي يباع بـ 40 ألف جنيه.. يعود تاريخ طباعته لـ سنة 1940

البحث عن العملات القديمة، والاحتفاظ بها لسنوات طويلة، هواية عند بعض المصريين، وحرفة وكسب للرزق عند تجار المقتنيات القديمة، وتختلف أسعار العملات بحسب ندرة وجودها، وأقدميتها، وتاريخ صدورها، ويختلف بعضها من شخص إلى آخر وفقا لجودة العملات القديمة.

شلن يباع بـ40 ألف جنيه وآخر نفس السنة بجنيه واحد

كشف زكريا عبد الغني، بائع العملات القديمة، من محافظة بورسعيد، لـ«الوطن» أن الخمسة قروش أو الشلن الملكي يباع بمبلغ 40 ألف جنيه، بشرط أن يكون مدونا عليه عبارة «الحكومة الملكية المصرية أو الدولة المصرية»، وكانت إصدارته حينها قليلة لذا غير متوافر، في خمسينات القرن الماضي، والآخر سعره جنيه أو جنيهان ومدون عليه «جمهورية مصر العربية» والذي امتد حتى سبعينات القرن الماضي، ويباع حسب حالته وجودته.

وأضاف زكريا، أنه يطلق عليه شلن الملك ويعود تاريخ طباعته إلى سنة 1940 وهو أول إصدار للشلن الورق في ذلك الوقت، واستمر مدون عليه نفس السنة والتاريخ مع اختلاف سنوات الطباعة حتى بداية القرن الواحد والعشرين فى عهد محيي الدين الغريب.

الشلن المعدن التذكاري سعره 5 جنيهات

وأشار إلى أنه يوجد الشلن المعدن التذكاري وسعره خمسة جنيهات وله العديد من الإصدارات عبر سنوات طويلة، مؤكدًا أن كل عملة لها زبائن خاصة والكثير من الزبائن المصرية والعربية تبحث عن العملات التي تعود إلى عصر الملك.