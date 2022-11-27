الداخلية تكذب «الإخوان الإرهابية»: لا صحة لتجمهر الأهالي أمام مستشفى بعد مقتل شاب بالقليوبية

أكّد مصدر أمني، عدم صحة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت خلاله بتجمع عدد من الأهالي أمام إحدى المستشفيات عقب مقتل شاب بـ9 طلقات نارية إثر مشاجرة مع آخرين في القليوبية.

مشاجرة وراء مقتل شاب بالرصاص في القليوبية

وأوضح المصدر، وفق بيان أصدرَته وزارة الداخلية اليوم، أنَّ حقيقة الواقعة تتمثل في أنَّه بتاريخ 19 نوفمبر الجاري استقبلت إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية شابًا مصابًا بعدد من الطلقات متفرقة بالجسد، إثر مشاجرة بدائرة القسم وتوفي إثر إصابته، وتمّ ضبط طرفي المشاجرة وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، وعندما حضر عدد من أهليته لاستلام الجثمان، أبلغ الأمن الإداري بالمستشفى الحاضرين بضرورة استكمال الإجراءات القانونية بالنيابة العامة قبل استلام الجثمان وتمّ صرفهم.

لا صحة لوجود تجمعات حول أحد المستشفيات

وشدد المصدر على عدم صحة وجود أي تجمعات، وأنَّ ذلك يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة في إثارة الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة لبلبلة الرأي العام.