الغابات المتحجرة في القاهرة الجديدة.. تغير المناخ حولها لأثر جيولوجي نادر (فيديو)

في قلب منطقة القاهرة الجديدة وعلى مساحة 7 كم، تتواجد محمية الغابة المتحجرة الشاهدة على أثر التغيرات المناخية عبر ملايين السنوات حتى تتحول من غابة خضراء إلى منطقة صحراوية فيها بقايا جذوع وسيقان الأشجار الضخمة المتحجرة، ما يحوِّلها إلى متحف جيولوجي مفتوح.

تعتبر هذه المنطقة ظاهرة جيولوجية عمرها 33 أو 35 مليون سنة تقريبا

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الغابات المتحجرة.. التغيرات المناخية حوَّلتها إلى أثر جيولوجي نادر»، حيث تعتبر هذه المنطقة ظاهرة جيولوجية عمرها 33 أو 35 مليون سنة تقريبا، وهو ما يدل على التغيرات المناخية، وهناك 3 أنواع من النخيل والأشجار التي لا تنمو إلا في وجود أمطار بشكل وفير، حيث تمثل هذه الغابات نموذجا متكاملا للتغيرات المناخية، من وفرة شديدة في المياه والخضار إلى الأرض القاحلة بشكل شبه تام.

المياه بدأت تقل ويتغير المناخ بشكل كامل

وكانت أشجار هذه الغابات حية، ولكن المياه بدأت تقل ويتغير المناخ بشكل كامل، فحصل الجفاف وسقطت على الأرض، وتم إعلان هذه المنطقة محمية، لأنها نموذح فريد من نوعه ولا يتكرر كثيرا على مستوى العالم.