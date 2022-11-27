نقابات الصيادلة الفرعية توزع منشورات لمنع إعطاء الحقن بالصيدليات «صور»

دعا عدد من النقابات الفرعية للصيادلة في المحافظات أعضائها؛ للتوقف عن إعطاء الحقن داخل الصيدليات؛ لالتزاما بالقانون بعدما أصدر النائب العام بيانًا أمس، بشأن واقعة وفاة طفلتين بالإسكندرية، إثر حصولهما على حقنتين مضاد حيوي في إحدى الصيدليات.

وحرص عدد كبير من النقابات الفرعية للصيادلة على توزيع منشورات على الصيدليات تحذر فيها أعضائها من إعطاء الحقن لأي مريض داخل الصيدلية، مؤكدة أن هذا التصرف سيعرض الصيدلي للمسؤولية.

كانت نقابة صيادلة القاهرة أصدرت بيانا، أمس، حذّرت فيه أعضائها من مخالفة قراراها بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات، وأن من يفعل ذلك سيحال للتحقيق.

وأعلنت الدكتورة نجوى الشافعي نقيب صيادلة الجيزة أن النقابة طبعت مجموعة من الاستيكرات التي تحذر من إعطاء الحقن بالصيدليات وستقوم بتوزيعها على الصيدليات بداية من يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ودعت نقابة صيادلة الإسكندرية، إلى ضرورة التوقف التام عن اعطاء أي حقن من أي نوع داخل الصيدليات لحين صدور تشريع بها، وأكدت توزيع منشورات على الصيدليات بذلك.

من جانبها أكدت نقابة الصيادلة بالشرقية، أنه بعد قرار النيابة العامة باحالة الصيدلانية بالإسكندرية الي محكمه الجنايات وتوجيه 7 اتهامات في وفاة طفلتين سجدة وإيمان، رجاء من الصيادلة توخي الحذر والابتعاد عن إعطاء الحقن بالصيدلية وضروره وجود فاتوره معتمده للادوية والبعد عن شراء ادوية مجهولة المصدر وضروره وجود فاتورة من المخازن مطابقة لكل الشروط التي تحمي الصيدلي من المسؤلية.

وكان النائب العام، أمر الأربعاء الماضي، بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا ما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعى، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان فى التحقيقات.