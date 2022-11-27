ملابس وأحذية وحقائب بأسعار رمزية في معرض «سوق الخير» بـ«تجارة عين شمس»

افتتحت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد قدري، عميد الكلية، اليوم، معرض سوق الخير في الكلية، بحضور الدكتور هيام وهبة، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شاهين، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح عبدالعليم موافي، مدير البرامج الجديدة بالكلية، والدكتورة حنان حسين، المشرف على أعمال سوق الخير، ومدير وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

تحقيق التكافل الاجتماعي

وأوضح الدكتور خالد قدري، أنّ الكلية تحرص على تحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع الجامعي بالكلية، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض الخيرية، والتي تحقق النفع لجميع الطلاب والموظفين والعاملين، مضيفا أنّ المعرض يضم مجموعة كبيرة من الملابس والشنط والأحذية والاكسسوارات والمشغولات اليدوية ولعب الأطفال، والتي تم جمعها بالجهود الذاتية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين.

أسعار رمزية

وأشار إلى أنّ المعروضات تباع بأسعار رمزية يتم تخصيص دخلها لصالح دعم وكفالة الطلاب غير القادرين، لافتا إلى أنّ المعرض يقام 4 مرات سنويا داخل الكلية في إطار الدور الخدمي والتنموي للكلية وجامعة عين شمس.