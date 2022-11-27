السجن 10 سنوات لشخصين سرقا موظفا بالإكراه في الإسكندرية 

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، اليوم الأحد، «ح.ح.م»، و«ح.م.ا»، بالسجن غيابيا لمدة 10 سنوات، لاتهامهما بسرقة «م.أ.ع»، موظف في شركة غاز، وذلك في القضية رقم 6915 لسنة 2022، جنايات قسم شرطة الجمرك.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارً من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ يفيد بتعرض موظف في شركة غاز للسرقة.

تعرض المجني عليه للسرقة بعد التعدي بالضرب

وتشكل فريق من ضباط قسم الشرطة، وتبين صحة الواقعة، اذ تعرض المجني عليه للسرقة من قبل 2 تباعين هجما عليه في منزله، وتعديا عليه بالضرب، ثم طرحاه أرضا.

وأضافت التحريات، أن المتهمين استوليا على حقيبة بها محتويات خاصة، وأموال بعد أن تمكنا من تقييد حركته وشلها تمامًا ثم فرا هاربين.

المتهمون سبق تورطهم في عمليات مماثلة

وأفادت التحريات بأن المتهمين من المسجلين وأنه سبق تورطهما في عمليات سرقة مماثلة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة، قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المقدم.

وصدر القرار بعضوية كل من المستشارين إبراهيم محمد أمين، ومصطفى محمد عبد اللطيف، وأحمد محمد عزت.