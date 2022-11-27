«الخارجية» تضيء مبناها بكلمة «MED DAY» احتفالا بيوم المتوسط

أضاءت وزارة الخارجية، مبناها، مساء اليوم، بكلمة MED DAY احتفالاً بيوم المتوسـط الذي يوافق 28 نوفمبر من كل عام، الذي تتشارك مصر وسائر الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط في الاحتفال به.

مصر تحتل مكانة فريدة في منطقة المتوسط

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: «تحتل مصر مكانة فريدة في منطقة المتوسط بموقعها المتميز وتاريخ التواصل الثقافي والحضاري بين شعوب المنطقة على أرضها، وتعد مدينة الإسكندرية ومكتبتها شاهدتين عليه عبر العصور، واهتمت مصر بالدعوة لوحدة متوسطية منذ تسعينيات القرن الماضي، ولعبت دورا كبيرا في نشأة المؤسسات المتوسطية الحالية، وأبرزها الاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة آناليند للحوار بين الثقافات، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية».

وأكدت أهمية التعاون الإقليمي المتوسطي لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة، وعلى رأسها: التغير المناخي، وأمن الطاقة والغذاء، والتصدي للهجرة غير الشرعية، ومكافحة التطرف، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.