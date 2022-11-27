استعدادات محافظات الصعيد للمنخفض الجوي غدا.. تفعيل غرف الأزمات والكوارث

تستعد محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع حدوثه غدا الإثنين، والذي سينجم عنه أجواء غائمة خلال ساعات النهار، مع هدوء في نشاط الرياح، وتوقعات بتأثر المناطق الجنوبية بامتداد منخفض السودان الموسمي على محافظات الصعيد الجنوبية بشكل خاص.

المنخفض الجوي يمتد لجنوب ووسط الصعيد

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن 10 محافظات من المرجح أن تتاثر بالمنخفض الجوي وهي: الفيوم والمنيا وبني سويف، بأقليم شمال الصعيد، والوادي الجديد وأسيوط وسوهاج، بأقليم وسط الصعيد، وقنا والأقصر وأسوان، بأقليم جنوب الصعيد، إضافة إلى محافظة البحر الأحمر، الممتدة من جنوب السويس وحتى الحدود الجنوبية للبلاد، ومنطقة حلايب وشلاتين.

استعدادات محافظات الصعيد لمواجهة المنخفض الجوي

واتخذت الأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الصعيد عددا من الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة المخفض الجوي، وشملت:

1/ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والمراكز.

2/تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الحالة العامة علي الطرق السريعة.

3/تفعيل غرف الأزمات والكوارث للتعامل مع حالات الطوارئ.

4/إصدار تنويهات علي الصفحات الرسمية للمحافظات بحالة الطقس.

5/ إصدار تحذيرات علي الصفحات الرسمية للمحافظات بعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة.

6/ تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بدواوين المحافظات لتلقي البلاغات.

7/ تطهير مخرات السيول لضمان سريان وتدفق المياه حال سقوط أمطار غزيرة.

8/ التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع الأمطار المحتملة.

9/ التنسيق مع إدارات ووحدات المرور لتكثيف الحملات علي الطرق السريعة والرئيسية لتجنب الحوادث.

10/التنسيق مع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية لمتابعة اليوم الدراسي.