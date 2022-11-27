إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الأوسطي اتجاه بلبيس - العبور، بنطاق بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

إصابة 11 شخصا

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي تجاه بلبيس - العبور؛ ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بكدمات وجروح وسحجات وكسور.

نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث، كما انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، كما رفعت الشرطة آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية وتسهيل عبور السيارات.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.