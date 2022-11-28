طفرة في القطاع الطبي بكفر الشيخ.. افتتاح 5 مستشفيات جديدة قريبا

يشهد القطاع الطبي في محافظة كفر الشيخ، اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، وذلك بإنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات المركزية بمراكز ومدن المحافظة، ومن بينها مستشفيات «بيلا، والحامول، والرياض» المركزية، بجانب مستشفيات الأورام والكلي.

مستشفى بيلا المركزي

بدأ العمل في إنشاء مستشفى بيلا المركزي في بداية عام 2016م، وبلغت نسبة الأعمال الإنشائية حالياً 90%، والمستشفى مقام على مساحة 4200 متراً، ويُعد أهم صرح طبي حديث يقام علي أرض مركز بيلا، ويضم 28 عيادة خارجية، و24 حضانة، و11 سرير عناية مركزة، و29 ماكينة غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلي أقساماً للأشعة، وصيدلية، ومعامل تحاليل، وبنك دم، وخدمات أخري متعددة.

مستشفى الحامول المركزي

بدأت أعمال إحلال وتجديد مستشفي الحامول المركزي، منذ شهور، وبتكلفة مالية قدرها نصف مليار جنيه، وتستغرق أعمال الإحلال والتجديد 18 شهراً.

مستشفى الرياض المركزي

بدأت أعمال إنشاء وتطوير مستشفى الرياض المركزي في عام 2019م بتكلفة إجمالية قدرها 297 مليون جنيه، حيث تتضمن أعمال التطوير هدم وإعادة بناء المستشفي، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الجيدة.

مستشفى الأورام

يقع مركز أورام كفر الشيخ الجديد في حي شرق مدينة كفر الشيخ، على مساحة 8876 متراً مربعاً، وتم تجهيزه بجميع الأجهزة الطبية الحديثة، وتم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية والتشطيبات النهائية، ووصلت نسبة التنفيذ به لـ100%، بتكلفة إجمالية مليار و200 مليون جنيه.

مستشفى الكلى

أعلنت محافظة كفر الشيخ في شهر يونيو الماضي، عن إنشاء مركزاً للكلى في الموقع المحدد له أمام مركز أبحاث وعلاج الكبد، علي مساحة ألفي متر مربع لإنشاء المبنى، حيث تفقدت لجنة من وزارة الصحة الموقع في وقت سابق، لإنشائه وضمه لمستشفى كفر الشيخ العام، ليكون مبنى مخصصاً لعلاج أمراض الكلى.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما شهدته المنظومة الطبية خلال الـ9 سنوات لم تشهده المحافظة من قبل، سواء بإنشاء مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، ومنهم مستشفى بلطيم النموذجي، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى البرلس المركزي، ومستشفى سيدي غازي المركزي، إضافة لإنشاء مركز الأورام، ومستشفى الكلى التي سيتم إنشاؤها، ليكون تابع لمستشفى كفر الشيخ العام، إضافة للمستشفيات الجاري إنشاؤها بمدن «بيلا، والحامول، الرياض»، وما تشهده مدينة كفر الشيخ من تطوير كبير لمستشفى الصدر والحميات.

وأضاف المحافظ، أنه سبق وأن افتتح مبنى الدرجة والعناية بالمستشفى العام، مشيداً بما تشهده جامعة كفر الشيخ من منظومة طبية متميزة سواء بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، أو بالأعمال الجارية بمستشفى الطوارئ والذي قارب الانتهاء منه.