خريطة أعداد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بـ19 كلية في أسيوط

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط، عن بيان تفصيلي لأعداد المتقدمين والكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية التي بلغت 1064 مرشحا تتم داخل 19 كلية والتي تأتي كلية التربية الأعلى من حيث المتقدمين.

خريطة أعداد المرشحين بالكليات

وشمل البيان الإحصائي كلية التربية 95 طالبا و130 طالبة بإجمالي 225 مرشحا، وكلية التربية للطفولة المبكرة بإجمالي 9 مرشحين وكلية التربية النوعية بإجمالي 25 مرشحا، وكلية العلوم بإجمالي 61 مرشحا، وكلية التمريض 82 مرشحا، وكلية التجارة 26 مرشحا وكلية تكنولوجيا صناعة السكر بإجمالي 31 مرشحا، وكلية طب الأسنان بإجمالي 25 مرشحا وكلية الآداب بإجمالي 71 مرشحا وكلية الخدمة الاجتماعية بإجمالي 85 مرشحا وكلية الحاسبات والمعلومات بإجمالي 51 مرشحا وكلية الصيدلة بإجمالي 26 مرشحا وكلية الهندسة بإجمالي 62 مرشحا وكلية الطب البيطري بإجمالي 19 مرشحا وكلية الزراعة بإجمالي 36 مرشحا وكلية الحقوق بإجمالي 103 مرشحين وكلية التربية الرياضية بإجمالي 67 مرشحا وكلية الفنون الجميلة بإجمالي 33 مرشحا وكلية الطب بإجمالي 27 مرشحا.

تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، في بيان، عن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية داخل الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبعضوية كل من الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري «مقررا»، والدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتور عاطف فاروق القرن الأستاذ المتفرغ بكلية الطب والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد حسين موسى المدرس بكلية الحقوق «عضواً قانونياً»، والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والطالب أحمد مختار محمود حسين كلية الطب الفرقة الخامسة، والطالبة ندا كمال سيد محسب كلية التربية الفرقة الثالثة.

مواعيد إجراء الانتخابات

وكشف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب أنه من المقرر أن يتضمن الجدول الزمني لانتخابات اتحاد الطلاب لجامعة أسيوط والجامعة الأهلية يوم الأحد 27 نوفمبر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين على أن يتم تلقى الطعون يوم الاثنين 28/11 يعقبها يوم الثلاثاء 29 فحص الطعون، على أن يتم في اليوم التالي الأربعاء 30/11 إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية.

وأضاف أنه من المقرر السماح بفترة للدعاية الانتخابية بدءًا من الخميس 1 ديسمبر مع منع استخدام الشعارات الطائفية أو الفئوية أو الجزئية في أعمال الدعاية على أن تبدأ يوم الأحد 4/12 انتخابات الجولة الأولى بالكليات، كما يتم الفرز وإعلان النتائج في ذات اليوم، ويتم يوم الاثنين 5 /12 جولة الإعادة في حالة تساوي الأصوات، ومن المقرر أن يشهد يوم الثلاثاء 6/12 انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، يليه يوم الأربعاء 7/12 انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه بالكليات، على أن يتم اختتام الماراثون يوم الخميس 8/12 بانتخابات أمناء اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة ومساعديهم وكذلك انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.