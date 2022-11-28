الحركة المرورية في القاهرة.. كثافات أعلى الأوتوستراد وسيولة على صلاح سالم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، الحالة المرورية للطرق والمحاور والميادين في القاهرة.

سيولة مرورية أعلى كوبري أكتوبر

وقالت الإعلامية دينا شرف، مقدمة فقرة النشرة المرورية، إنّ كوبري أكتوبر باتجاه منطقتي رمسيس غمرة يشهد سيولة مرورية، بينما يشهد كوبري أكتوبر في منطقة العباسية كثافات بسيطة، ويشهد كوبري تحيا مصر سيولة مرورية، بينما يشهد الكورنيش كثافات غير مؤثرة.

وأضافت «شرف» أنّ طريق صلاح سالم يشهد سيولة مرورية كبيرة، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية حاليا، كما يوجد بعض الكثافات عند كوبري الروضة.

ولفتت إلى غلق طريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر، ما يستلزم بعض التعديلات لتيسير حركة المرور، حيث عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدمات تزامنا مع تنفيذ أعمال تطوير الأوتوستراد، والمتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي، ما يستلزم غلقا كليا لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد حتى شارع الجزائر، وسيكون هناك تحويل لحركة المرور تجاه شارع المدبح لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري.

كثافات في الأوتوستراد

وأوضحت أنّ بعض الكثافات ظهرت أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان والمعادي والمقطم، فضلا عن كثافات مرورية للمتجه لمنطقة بين الجبلين وصولا لـ15 مايو بسبب زيادة حركة النقل الثقيل.

وتابعت أنّه يوجد كثافات للمتجه لشارع عباس العقاد، فضلا عن كثافات عند الطريق الدائري بالمرج للمتجه من نفق السلام الاتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات في شارعي صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي والإحصاء.