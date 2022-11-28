الذهب يتراجع عالميا بعد تعافي الدولار.. وعيار 21 بـ1460 جنيها في مصر

انخفض الذهب إلى نحو 1750 دولارًا للأوقية اليوم، حيث تعافى الدولار قليلا مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، في وقتٍ يستعد المستثمرون لعدد كبير من التقارير الاقتصادية الأمريكية لقياس حالة أكبر اقتصاد في العالم، إضافة إلى خطابات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

تباطؤ سعر الفائدة

في الأسبوع الماضي، حصل المعدن الأصفر على دفعة، بعد أن أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنّ غالبية كبيرة من صانعي السياسة الأمريكيين اتفقوا على أنّه سيكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

في وقت سابق من هذا الشهر، نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ودفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 لترويض التضخم المرتفع، وتراهن الأسواق الآن على أنّه سيعدل حجم رفع سعر الفائدة في ديسمبر إلى 50 نقطة أساس.

سعر الذهب عالميا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1735.22 دولار بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 1673.93 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ومحليا، سجل سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، 1669 جنيها لعيار 24، و1460 لعيار 21، و1251 لعيار 18، و973 جنيه لعيار 14، في حين سجل الجنيه الذهب اليوم 11680 جنيها.