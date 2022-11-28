مصرع مراهق دهسته سيارة أثناء عبور الشارع في المقطم 

لقي مراهق مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة أثناء عبوره شارع بالمقطم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمصرع مراهق في حادث سير بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «عمر.ع» 15 عامًا، وبالفحص تبين إصابته بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، كما تبين أصابته بنزيف أسفر عن وفاته.

أثناء عبور المتوفي الشارع دهسته سيارة

وكشفت التحريات أنه أثناء عبور المتوفي الشارع دهسته سيارة ولفظ أنفاسه على الفور، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بعد الكشف الظاهري وكتابة تقرير حول سبب الوفاة.