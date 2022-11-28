خبير اقتصادي: الأزمات العالمية تسببت في أزمة جوع لـ828 مليون نسمة

قال الدكتور سمير صبري، الخبير الاقتصادي، إنّ التوترات العالمية الممثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية، وجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتغير المناخي، كشفت عن أزمة ضخمة في توزيع الغذاء عالميًا، وفي الأمن الغذائي العالمي لسكان الأرض، موضحا أنّ 2.3 مليار نسمة حول العالم يعانون من تأمين الغذاء، و828 مليون نسمة تحت وطأة الجوع الحقيقي.

2.3 مليار نسمة حول العالم يعانون من تأمين الغذاء

وأضاف صبري، خلال مداخلة عبر «سكايب»، مُذاعة شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك سوء في توزيع ثروات العالم، والنظام العالمي الحديث لا يراعي الدول الفقيرة، موضحا أنّ تضخيم دور الأزمة الروسية الأوكرانية في مشكلة الأمن الغذائي، «استغلال سياسي» ضد روسيا.

إطلاق خطة أوكرانية لتصدير حبوب بـ150 مليون دولار

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنّ أوكرانيا أعلنت إطلاق خطة لتصدير حبوب بـ150 مليون دولار للدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف، موضحا أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال خلال اجتماع حضره قادة أوروبيون في العاصمة كييف، إنّ مبادرة الحبوب من أوكرانيا أثبتت أنّ الأمن الغذائي العالمي بالنسبة لكييف «ليس مجرد كلمات جوفاء».