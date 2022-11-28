تطوير وترميم أنفاق ناصر بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية في شبرا الخيمة، لمتابعة سير الأعمال بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، لدفع الأعمال وتذليل العقبات وإنهاء المشكلات ميدانيًا، لتسليم تلك المشروعات وإدخالها الخدمة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي شبرا الخيمة.

تطوير وترميم أنفاق ناصر بميدان المؤسسة

بدأ محافظ القليوبية الجولة، بتفقد أعمال تطوير وترميم أنفاق ناصر بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة والجاري تطويرها ورفع كفائتها من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إذ جرى الانتهاء من معالجة مشكلة تسريب المياه بتلك الأنفاق من خلال الحقن الخرساني وتغيير خطوط المياه الموجودة بالمنطقة ومعالجة الفواصل الخرسانية.

كما جرى إنشاء شبكة صرف للمياه داخل الأنفاق، وجاري تنفيذ أعمال تركيب الرخام في جانبي نفق ناصر وأرضياته.

ووجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل على رفع الإشغالات بالنفق وعدم السماح للباعة الجائلين بالوقوف به، واتخاذ أقصى الإجراءات تجاه المخالفين، موجهًا أيضًا بمراجعة إنارة الأنفاق بشكل مستمر لتيسير الحركة أمام المشاة، وبلغت تكلفة تطوير أنفاق شبرا الخيمة ما يقرب من 25 مليون جنيه.

وشدد المحافظ على دفع الأعمال لأهمية تلك الأنفاق لعبور المشاة من وإلى محطات المترو والسكة الحديد، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من تطوير النفق الأول، وجاري استكمال باقي أعمال التطوير وفق خطة زمنية تم الاتفاق عليها مع الشركة المنفذة، مطالبًا القائمين على التنفيذ بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتى لا تظهر مشكلات في المستقبل ، مُشيرًا إلى أهمية النفق لدى المواطنين وعبورهم يوميًا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة، وتيسير حركة تنقلاتهم بعيدًا عن مجرى الطريق.

رفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا

وفي قطاع الطب البيطري، تفقد «الهجان» أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، بتكلفة تقريبية 32 مليون جنيه، ويقع على مساحة 2850 مترًا مربعًا، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، إذ وجه بدفع الأعمال، مشيرًا إلى أنه جاري التنسيق لإضافة اعتمادات مالية إضافية لإنشاء محطة معالجة صرف للمجزر، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح، وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وجاري الانتهاء من تنفيذ اللاند سكيب.

وأكد «الهجان» أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد مشروع تطوير منطقة مساكن بهتيم خلف مبني حي شرق شبرا الخيمة، إذ سيجري رفع كفاءة المنطقة بالكامل من خلال رصف الشوارع ببلاط الإنتر لوك وعمل جزر وسطى وأرصفة وإنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين، كما وجه بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى نموذج حضاري وجمالي يحتذى به.