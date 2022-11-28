إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق «أبو حماد - أبوكبير»، بنطاق محافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق «أبو حماد - أبوكبير»، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات وكسور.

نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث، كما انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، كما رفعت الشرطة آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية وتسهيل عبور السيارات.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.