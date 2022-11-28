تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، نشاطًا ملحوظًا في تداول البضائع العامة والمتنوعة وصولًا ومغادرة، فضلًا عن وصل كمية من الأمونيا لميناء سفاجا.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في بيان، أن إجمالي عدد السفن التي تواجدت اليوم على أرصفة موانئ الهيئة عددها 14 سفينة، وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 832 شاحنة و92 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر البيان، أن حركة الواردات بلغت 34000 طن بضائع، 366 شاحنة و62 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 466 شاحنة و30 سيارة.

وأشار البيان، إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين الحرية 2 ودليلة، وغادرت السفينتان الحرية 1 وبوسيدون، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة AMITY وعلى متنها 28500 طن المونيوم قادمة من السعودية والسفينة بوسيدون أكسبريس.

تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة 177 شاحنة بميناء نويبع

وشهد ميناء نويبع اليوم الاثنين، تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة 177 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينة سينا.