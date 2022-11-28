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آثار الانهيار الأرضي المدمر في إحدى الجزر الإيطالية.. فيديو

كتب:

رؤى ممدوح
01:21 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
انهيار أرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية

انهيار أرضي بجزيرة إسكيا الإيطالية

«أحداث مأساوية ونهاية حتمية»، وصف بسيط للوضع في جزيرة إيسكيا جنوب إيطاليا، حيث قبعت 7 جثث تحت أنقاض عدد من المنازل المدمرة نتيجة انهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة في إحدى البلدات الصغيرة، وتسبب الانهيار الأرضي في فقدان 5 أشخاص لم تعثر عليهم السلطات الإيطالية وفق تصريحات حاكم نابولي «كلاوديو بالومبا»، في مؤتمر صحفي.

تفاصيل الانهيار الأرضي

وحول تفاصيل الحادث فإن من ضمن الضحايا رضيع وطفلان، وعقب الانهيار هرع العشرات من أفراد الإنقاذ إلى الجزيرة، وباشر الغواصون عمليات بحث عن متوفين في المياه قبالة الساحل.

وكانت كتل طينية وحطام شكلت أمواج كبيرة قد انفصلت من أعلى جبل على الجزيرة لتسقط فوق منازل وطرق في بلدة «كاساميتشولا تيرمي»، الإيطالية ومحيطها.

وفي رد فعل سريع للحكومة الإيطالية، عقدت رئيسة الوزراء الجديدة جورجيا ميلوني اجتماعا لمجلس الوزراء وأصدرت مرسوما يهدف لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الكارثة، ومنهم 230 شخصا تم إجلاؤهم.

 

   

 

   

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