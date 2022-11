آثار الانهيار الأرضي المدمر في إحدى الجزر الإيطالية.. فيديو

«أحداث مأساوية ونهاية حتمية»، وصف بسيط للوضع في جزيرة إيسكيا جنوب إيطاليا، حيث قبعت 7 جثث تحت أنقاض عدد من المنازل المدمرة نتيجة انهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة في إحدى البلدات الصغيرة، وتسبب الانهيار الأرضي في فقدان 5 أشخاص لم تعثر عليهم السلطات الإيطالية وفق تصريحات حاكم نابولي «كلاوديو بالومبا»، في مؤتمر صحفي.

Drone footage shows the aftermath of a deadly storm-driven landslide on Italy's Ischia island.



Rescue teams are continuing to search mud and debris for those still missing. pic.twitter.com/2oqHuVqiAW