أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر

يسعى الناس إلى معرفة أسعار الخضروات في الأسواق المختلفة لحساب وإعداد الميزانية الخاصة بهم عند شراء ما يلزمهم في تحضير الوجبات المختلفة.

وفي السطور التالية، نرصد أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة العبور

وذكر الموقع الرسمي لسوق العبور، أبرز أسعار الخضار في سوق العبور والتي جاءت كالآتي:

تراوح سعر الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

تراوح سعر البامية بين 16 و20 جنيهًا.

الكرنب بين 5 و7 جنيهات.

القرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات.

تراوح سعر الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

تراوح سعر البصل بين 3 و4.5 جنيه.

تراوح سعر الفلفل الأخضر البلدي الحار بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، سعر الخضروات في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي، التي جاءت كالآتي:

تراوح سعر حبة الكرنب 8 و10 جنيهات.

سجل سعر الكيلو من الباذنجان الرومي الكبير نحو 10 جنيهات.

سجل سعر الجزر 10 جنيهات.

وصل سعر الليمون البلدي 14 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الكيلو من الخيار إلى نحو 10 جنيهات.

وصل سعر الطماطم بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر البطاطس التحمير بين 10 و12 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الفلفل الرومي الأخضر إلى 12 جنيهًا.

الفلفل الألوان بين 28 و30 جنيهًا.

البطاطس 8 جنيهات.

سجلت الكوسة 11 جنيهًا.

الثوم الأبيض البلدي نحو 20 جنيهًا.

سجل سعر البصل الأحمر نحو 6 جنيهات.

سجل سعر البصل الأصفر نحو 8 جنيهات.