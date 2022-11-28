رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من يناير المقبل

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير 2023، ليكون 1700 جنيه بدلا من 1400، إضافة إلى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليكون 10900 جنيه بدلا من 9400 جنيه.

تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم

وأكد عوض، في بيان عنه، أنّ قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، يأتي تطبيقا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمّن آلية سنوية لزيادة الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، لتحسين قيمة معاشات المؤمّن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأوضح رئيس الهيئة، أنّ من بين الآثار المباشرة لتطبيق القرار، أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارا من شهر يناير 2023، مبلغ 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية

وأضاف عوض، أنّه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 3000 جنيه، إذ إنّ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة، كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين، وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها، وكذلك تحديد دخلها الشهري، ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنّه تيسيرا على أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه، يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني «أسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري»، تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم، وتعديلات الأجور، إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.