حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 29-11-2022 عاطفيا ومهنيا

امرأة برج الأسد معروفة بالذكاء الشديد، وشخصيتها القوية، وتحملها للمسؤولية تجعلها شخص يعتمد عليه، تجعلها تعبر عن آرائها ومواقفها بشكل صريح وبدون مواجهة، كما أنها مبدعة بشكل فطري، وتمتلك حس فكاهي ومرح.

ولمحبي الخرائط الفلكية اليومية لأصحاب برج الأسد المتابعين لحركة الكواكب والنجوم خلال اليوم، تنشر «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الأسد، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك اليوم أن تدرس الأمور المالية والقانونية بدقة ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، القمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بمن حولك تمضي بصعوبة.. انتبه.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، أحمد صلاح السعدني، المطرب رامي عياش، تامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، جينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.