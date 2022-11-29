حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 29-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يستطيع مولود برج الميزان تكوين صداقات مع الاخرين، خاصة انهم معروفون بالود وأن صحبتهم ممتعة ولطيفة، فهم واسعي الأفق، ويمكنهم موازنة الأمور قبل اتخاذ أي قرار، كما أنهم يرفضون الشجار والمشاكل ويميلون للسلام والهدوء النفسي.

ولمحبي الخرائط الفلكية اليومية لأصحاب برج الميزان المتابعين لحركة الكواكب والنجوم خلال اليوم، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الميزان، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها.. تبدو أيضا أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.