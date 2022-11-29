حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 29-11-2022 عاطفيا ومهنيا

لا يكتم مولود برج الجوزاء مشاعره بداخله فيعبر عما يشعر به في أي وقت دون حسابات، فهو لا يهدأ حتى يقول ويتفوه ما يوجد بداخله ويجول في خاطره، وهو شخص دائم الشكوى والتألم من الأحداث حوله، ولا يعرف كيفية إسعاد نفسه بسهولة، ولا يجد السعادة والراحة مما يمتلكه ودائما يبحث عما لا يكون في يده، وهو شخص طيب القلب واجتماعي كثيرا ويحب مصاحبة الناس والتعرف على أصدقاء جدد طالما حيا.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين العاطفي والمهني اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

تجد الأوضاع مختلفة اليوم، وتجد الوضع الفلكي يدعمك للخروج عن القوالب والمألوف وتستمتع بوقتك جيدا، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يعمل لصالحك ويعود عليك بالنفع، ويمدك بروح عملية وواقعية ما يساعدك على تحقيق مكاسب مرجوة، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.